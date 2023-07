29.07.2023 12:49 Sattelzug und Kleintransporter krachen auf A3 zusammen, Fahrer schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A3 in Richtung Oberhausen hat am Samstagmorgen die Langenfelder Feuerwehr in Atem gehalten.

Von Frederick Rook

Langenfeld/Solingen - Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A3 in Richtung Oberhausen hat am Samstagmorgen die Langenfelder Feuerwehr in Atem gehalten. Ein Bergungsunternehmen stellte den umgekippten Kleintransporter wieder auf die Reifen. © Patrick Schüller Kurz vor der Abfahrt Solingen krachten gegen 6.59 Uhr ein Lkw und ein Kleintransporter ineinander. Der Fahrer des Renault verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieses auf die Seite kippte. Die zwei Insassen des Wagens konnten sich laut einer Mitteilung der örtlichen Feuerwehr jedoch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Auto befreien. Der Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sein Beifahrer kam mit leichten Blessuren davon. Beide wurden vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Unfall A3 Sattelzug mit Stahlträgern kippt um: Auffahrt zur A45 voll gesperrt Ein Bergungsunternehmen stellte den umgekippten Kleinlaster im Anschluss an die Rettungsmaßnahmen wieder auf die Reifen und kümmerte sich um den Abtransport. Während der Rettungsmaßnahmen war die A3 in Richtung Oberhausen zeitweise nur noch einspurig. Es kam zu einem Stau. © Patrick Schüller Insgesamt war die Feuerwehr mit neun Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Gegen 8.30 Uhr konnte der Einsatz für beendet erklärt werden.

Titelfoto: Patrick Schüller