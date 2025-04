Schwerer Unfall auf der A3: Lastwagen kracht durch Leitplanke und stürzt in Straßengraben

Kleinostheim - Ein Lastwagen, der auf der A3 bei Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) die Mittelleitplanke durchbrach und anschließend im Straßengraben landete, hat am frühen Dienstagmorgen für eine Vollsperrung der Autobahn gesorgt.

Der Lkw war aus noch ungeklärter Ursache von der A3 abgekommen und in den Straßengraben gestürzt. © Ralf Hettler

Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse.

Demnach kam der 55 Jahre alte Fahrer des Lkws gegen 2.50 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt aus noch nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend durchbrach er die Mittelleitplanke. Im Graben etwa fünf Meter unterhalb der Straße blieb der Laster dann liegen.

Andere Fahrzeuge waren zum Glück nicht direkt mit in den Unfall verwickelt. Allerdings wurden zwei Autos, die auf der Gegenfahrbahn in Richtung Nürnberg unterwegs waren, von herumfliegenden Trümmerteilen beschädigt. Eines so schwer, dass es abgeschleppt werden musste.

Der Fahrer erlitt bei dem Crash leichte Verletzungen. Er wurde in eine nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Die Insassen der beiden beschädigten Autos waren unverletzt geblieben.