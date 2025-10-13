Schwerer Unfall auf der A3: Vollsperrung in Richtung Regensburg

Auf der A3 ereignete sich am Montagabend ein schwerer Unfall. Die Autobahn ist in Richtung Regensburg komplett gesperrt.

Deggendorf - Am Montagabend ereignete sich auf der A3 bei Hengersberg ein schwerer Unfall. Vieles ist derzeit noch unklar, die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Die A3 ist nach einem Unfall in Richtung Regensburg gesperrt. (Archivfvoto)  © Sascha Thelen/dpa

Die Fahrbahn in Richtung Regensburg ist derzeit voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Lastwagen und ein Auto an dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Hengersberg und Deggendorf beteiligt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der Verkehr wird den Angaben zufolge über die Anschlussstelle Hengersberg umgeleitet.

Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort, um den Unfall aufzunehmen. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

