Schwerer Unfall auf der A3: Vollsperrung in Richtung Regensburg

Deggendorf - Am Montagabend ereignete sich auf der A3 bei Hengersberg ein schwerer Unfall . Vieles ist derzeit noch unklar, die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Die A3 ist nach einem Unfall in Richtung Regensburg gesperrt. (Archivfvoto) © Sascha Thelen/dpa

Die Fahrbahn in Richtung Regensburg ist derzeit voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Lastwagen und ein Auto an dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Hengersberg und Deggendorf beteiligt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der Verkehr wird den Angaben zufolge über die Anschlussstelle Hengersberg umgeleitet.