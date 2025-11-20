Todes-Drama auf A3: Mann steigt am Standstreifen aus BMW und wird von Lastwagen erfasst

Bad Camberg - Auf der A3 bei Bad Camberg ( Mittelhessen ) ist am Donnerstagvormittag ein 63-Jähriger bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Der Mann hielt mit seinem BMW auf dem Standstreifen der A3 an und trat plötzlich auf die Fahrbahn. © Mike Seeboth

Nach Angaben der Polizei war der Mann mit einem BMW auf der A3 in Richtung Norden unterwegs.

Gegen 8.50 Uhr hielt er kurz hinter der Rastanlage auf dem Standstreifen an und stieg aus seinem Fahrzeug aus.

Als er unmittelbar vor einen auf dem rechten Fahrstreifen herannahenden Lastwagen auf die Straße trat, konnte der Fahrer des Lastwagens trotz eines Ausweichmanövers den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 63-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Die A3 wurde in Richtung Köln vollständig gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bad Camberg abgeleitet.

Ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter soll nun klären, warum der Mann auf die Fahrbahn getreten ist. Zusätzlich zur Unfallaufnahme fertigte die Fliegerstaffel der Polizei auch Luftbilder der Einsatzstelle an.