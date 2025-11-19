Streifenwagen rammt Nissan bei Verfolgungsjagd: Vollsperrung der A3 nach Unfall

Aschaffenburg - Ein 69-jähriger Mann wurde verletzt, die A3 zeitweise voll gesperrt: Ein Streifenwagen der Polizei krachte bei einer Verfolgungsjagd auf der Autobahn ungebremst in einen Nissan!

Unfall auf der A3 bei Aschaffenburg: Ein Streifenwagen der Polizei wurde massiv beschädigt, die Beamtin am Steuer des Autos blieb unverletzt. © Ralf Hettler

Der Crash ereignete sich am Mittwoch in der Einhausung bei Hösbach unweit von Aschaffenburg.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte, wollte eine Streife der Autobahnpolizei zunächst gegen 11.50 Uhr ein in Richtung Würzburg fahrendes Auto kontrollieren. Die Autofahrerin entzog sich jedoch der Kontrolle und floh mit ihrem Wagen.

Mehrere Streifenwagen rückten aus, um sich an der Verfolgung zu beteiligen.

Eines der Polizeiautos fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf dem linken Fahrstreifen in die A3-Einhausung.