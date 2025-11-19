Streifenwagen rammt Nissan bei Verfolgungsjagd: Vollsperrung der A3 nach Unfall
Aschaffenburg - Ein 69-jähriger Mann wurde verletzt, die A3 zeitweise voll gesperrt: Ein Streifenwagen der Polizei krachte bei einer Verfolgungsjagd auf der Autobahn ungebremst in einen Nissan!
Der Crash ereignete sich am Mittwoch in der Einhausung bei Hösbach unweit von Aschaffenburg.
Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte, wollte eine Streife der Autobahnpolizei zunächst gegen 11.50 Uhr ein in Richtung Würzburg fahrendes Auto kontrollieren. Die Autofahrerin entzog sich jedoch der Kontrolle und floh mit ihrem Wagen.
Mehrere Streifenwagen rückten aus, um sich an der Verfolgung zu beteiligen.
Eines der Polizeiautos fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf dem linken Fahrstreifen in die A3-Einhausung.
Crash auf der A3 bei Aschaffenburg: rund 35.000 Euro Schaden
Ein vorausfahrender 69 Jahre alter Mann wechselte zeitgleich mit seinem Nissan von der mittleren auf die linke Spur. "Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge", ergänzte ein Sprecher. Fotos zeigen, dass der Streifenwagen mit großer Wucht frontal in das Heck des Nissans krachte.
Der 69-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Seine Beifahrerin blieb ebenso unverletzt wie die 33 Jahre alte Polizistin am Steuer des Streifenwagens.
Der entstandene Sachschaden wird vom Polizeipräsidium Unterfranken insgesamt auf etwa 35.000 Euro geschätzt.
Die A3 wurde für etwa 30 Minuten voll gesperrt. Zur Frage der genauen Unfallursache dauern die Ermittlungen an.
Titelfoto: Ralf Hettler