24.04.2024 06:50 Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten: Sperrung der A3

Auf der A3 bei Frankfurt am Main kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit mehreren Verletzten: Die Autobahn wurde in Richtung Würzburg gesperrt!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein Rettungshubschrauber-Einsatz war nötig: Auf der A3 bei Frankfurt am Main kam es am gestrigen Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall mit vier Verletzen! Bei einem Auto wurde die Front komplett zertrümmert. © 5VISION.NEWS Der Crash ereignete sich in Fahrtrichtung Würzburg vor dem Offenbacher Kreuz, wie die Frankfurter Feuerwehr über den Social-Media-Dienst "X" (vormals Twitter) mitteilte.

Es seien "viele Einsatzkräfte" vor Ort und der Rettungshubschrauber sei gelandet. Fotos von der Unfallstelle zeigen, dass offenbar mindestens drei Autos sowie ein Lastwagen an dem Crash beteiligt waren. Eines der Autos wurde massiv an der Front beschädigt. Unfall A3 Schwerer Bikerunfall auf A3: 28-Jähriger auf Fahrbahn geschleudert - Lebensgefahr! Wie ebenfalls auf den Aufnahmen zu sehen ist, wurde die A3 in Richtung Würzburg infolge des Crashs gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Laut einer weiteren Meldung der Feuerwehr Frankfurt via "X" musste eine Person aus einem Autowrack befreit werden. Weiter heißt es: "Insgesamt gab es vier Verletzte, drei davon mussten schwer verletzt in Kliniken gebracht werden."

Auch diese beiden Auto wurden bei dem Crash auf der A3 bei Frankfurt beschädigt - laut Feuerwehr wurden dabei vier Menschen verletzt, darunter waren drei schwer verletzt. © 5VISION.NEWS Die Unfallursache ist noch völlig unklar. Auch eine Einschätzung des entstandenen Sachschadens durch die Polizei erfolgte noch nicht.

Titelfoto: 5VISION.NEWS