Schwerlasttransporter in Flammen: Stau und lange Sperrung auf A3

Marktheidenfeld - Feuer auf der A3 in Unterfranken: Ein brennender Schwerlaster bremst den Verkehr Richtung Frankfurt aus. Was Autofahrer nun wissen müssen und wie lang die Autobahn voraussichtlich gesperrt ist.

Auf der A3 bei Marktheidenfeld (Unterfranken) kam es zu einem Brand eines Schwerlasttransporters. (Symbolbild) © 123RF/prathaan

Ein Schwerlasttransporter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der A3 an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern in Flammen aufgegangen.

Laut Polizei stehe das völlig ausgebrannte Wrack des Lastwagens etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart).

Der Fahrer habe noch rechtzeitig aussteigen können und sei unverletzt geblieben.

Die Autobahn ist in Richtung Frankfurt am Main komplett gesperrt. Die Polizei schätzt, dass die Sperrung auf jeden Fall bis zum Mittag dauern wird.

Für die Bergung des Lastwagens müsste zuvor ein 65 Tonnen schweres Maschinenteil umgeladen werden.

Dies sei sehr aufwendig und es werde wahrscheinlich im Laufe des Tages zu großen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, so der Sprecher weiter. Laut dem ADAC staute es sich am Morgen bereits rund vier Kilometer auf der Autobahn. Wegen des Rauchs war zeitweise auch die Gegenrichtung in der Nacht gesperrt gewesen.