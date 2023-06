01.06.2023 09:26 Tanklastzug kracht in Stauende: Fahrer (†51) tödlich verletzt in Führerhaus eingeklemmt

Ein Toter bei Unfall am Mittwochabend auf der A3 bei Aschaffenburg: Ein 51-Jähriger war in seinem Tanklastzug mit voller Wucht in ein Stauende gekracht.

Von Marc Thomé

Aschaffenburg - Bei einem Unfall auf der A3 wurde am Abend des gestrigen Mittwochs ein 51 Jahre alter Fahrer im Führerhaus seines Tanklastzugs eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 51-jährige Fahrer war aus noch ungeklärter Ursache in den an einem Stauende stehenden Sattelzug gekracht. © 5VISION.NEWS Passiert ist der Crash gegen 20.30 Uhr bei Aschaffenburg. Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, war der 51-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in einen an einem Stauende stehenden Sattelzug gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus des Tanklastzugs nahezu vollständig zerstört. Der Fahrer musste von der Feuerwehr daraus befreit werden. Ein Notarzt konnte laut dem Polizeisprecher allerdings nur noch den Tod des 51-Jährigen feststellen. Ein am Einsatz beteiligtes Fahrzeug der Feuerwehr beschädigte zudem den an der Unfallstelle gelandeten Rettungshubschrauber am Rotor, sodass der Helikopter nicht mehr starten konnte. Er musste auf einen Tieflader geladen und zur Reparatur abtransportiert werden. Für die Aufnahme des Unfalls und die Bergung des Hubschraubers war die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg komplett gesperrt. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Auch ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.



