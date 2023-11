Tödlicher Unfall: Autofahrer durchbricht Leitplanke und stürzt in Fluss, A3 gesperrt

Lohmar - Bei einem Unfall auf der A3 bei Lohmar ist ein Autofahrer am Freitag ums Leben gekommen. Seine Beifahrerin (22) erlitt schwere Verletzungen.

Rettungskräfte brachten den Fahrer nach dem schweren Unfall in eine Klinik, wo er jedoch wenig später seinen Verletzungen erlag. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie ein Polizeisprecher am Abend berichtete, war der bislang nicht identifizierte Autofahrer Zeugenaussagen zufolge am Mittag gegen 14.15 Uhr auf der A3 Richtung Oberhausen unterwegs, als er in Höhe des Rastplatzes Sülztal bei Lohmar plötzlich nach recht rechts von der Fahrbahn abkam.

In der Folge durchbrach der Wagen die Leitplanke und stürzte in die angrenzende Sülz. Auf dem Dach blieb das Auto schließlich in dem Fluss liegen.

Ersthelfer eilten herbei und schafften es, die schwer verletzte Beifahrerin aus dem Wagen zu befreien, der Fahrer konnte jedoch erst von Feuerwehrkräften aus dem Auto geholt werden. Er musste reanimiert werden und kam in eine Klinik, wo er wenig später jedoch verstarb.

Die Kölner Polizei hat nun Ermittlungen zur Ursache des folgenschweren Crashs aufgenommen.