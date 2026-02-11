Tödlicher Vorfall auf A3: Mann erst von Transporter erfasst, dann von Auto überrollt

Erlangen - Ein tödlicher Vorfall hat sich am frühen Sonntagmorgen auf der A3 bei der Anschlussstelle Höchstadt-Ost in Richtung Würzburg ereignet. Ein Mann stand plötzlich auf der Fahrbahn, wurde zunächst von einem Kleintransporter erfasst und kurz darauf von einem weiteren Fahrzeug überrollt.

Die Polizei klärt die genaue Unfallursache. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann seinen VW Golf am Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Höchstadt-Ost in Richtung Würzburg abgestellt und befand sich neben dem Fahrzeug.



Gegen 6 Uhr wurde er dort zunächst von einem Kleintransporter erfasst und wenig später von einem weiteren, bislang unbekannten Auto überrollt. Augenzeugen alarmierten umgehend die Rettungskräfte, die jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen konnten.

Die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen sicherte den Unfallort und wurde bei der Klärung der genauen Unfallursache von einem Gutachter unterstützt.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Mann die Fahrbahn offenbar in suizidaler Absicht betreten hatte.

Der 29-jährige Fahrer des Kleintransporters, ein rumänischer Staatsbürger, kehrte nach dem Unfall zur Unfallstelle zurück. Vom zweiten beteiligten Fahrzeug fehlt bislang jedoch jede Spur.