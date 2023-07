Transporter fackelt auf A3 ab: Strecke Richtung Köln weiter gesperrt

Siegburg - Ein brennender Autotransporter hat am heutigen Dienstagnachmittag für Staus auf der A3 bei Siegburg und Verzögerungen auf Ausweichstrecken gesorgt.

Der Brand sorgte in der Folge für erhebliche Staus - die Strecke Richtung Köln wird noch auf unbestimmte Dauer gesperrt bleiben. © Marius Fuhrmann

Ein auf dem Anhänger geladener Wagen hatte zwischen der Raststätte Siegburg und der Ausfahrt Lohmar Feuer gefangen, der Brand breitete sich auf das ganze Gespann aus, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Die A3 wurde daraufhin in beiden Richtungen gesperrt. In Richtung Frankfurt lief der Verkehr nach etwa einer Stunde wieder, in Richtung Köln bleibt die Sperrung bestehen.

Wann sie wieder aufgehoben werden könne, sei noch nicht abzusehen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagnachmittag. Die Feuerwehr sei noch am Löschen, Fahrzeuge könnten derzeit an dem Unglücksfahrzeug nicht vorbei.

Wie auf Verkehr.NRW zu sehen war, gab es auch Verzögerungen beim Ausweichverkehr, etwa auf der A59 zwischen Bonn und Köln.