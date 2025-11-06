Trümmerfeld auf A3: Junger Lkw-Fahrer nach Unfall im Fahrerhaus eingeklemmt

Mühlhausen - 220.000 Euro Sachschaden, schwer verletzter Fahrer, blockierte Autobahn: Auf der A3 bei Höchstadt-Nord ist es am Donnerstag zu einem tragischen Lkw-Auffahrunfall gekommen.

Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt in seinem Fahrerhaus eingeklemmt. © vifogra / Schmelzer

Die Fahrbahn war für Stunden blockiert, wie die Polizei mitteilte. In Fahrtrichtung Regensburg, kurz vor der Anschlussstelle Höchstadt-Nord, fuhr gegen 11 Uhr ein Lkw demnach gegen einen vorausfahrenden Lastwagen, der verkehrsbedingt mit geringerer Geschwindigkeit unterwegs war.

"Der Aufprall war so heftig, dass sich Fahrzeugteile und Teile der Ladung über die gesamte Fahrbahn verteilten", so die Verkehrspolizei Erlangen.

Der 29 Jahre alte Fahrer des hinteren Sattelzugs sei in seinem Fahrerhaus eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnten ihn Rettungskräfte befreien und in ein Krankenhaus bringen.

Der 40 Jahre alte Unfallgegner sei unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge seien schwer beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 220.000 Euro.