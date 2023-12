27.12.2023 06:44 Unfall auf der A3: Kilometerlanger Stau und acht Schwerverletzte

Auf der A3 bei Wiesbaden-Medenbach kam es am Dienstagabend in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem schweren Unfall und in der Folge zu einem kilometerlangen Stau.

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Nach einem verhängnisvollen Unfall wurde die A3 bei Wiesbaden am gestrigen Dienstagabend gesperrt - es kam zu einem langen Stau. Auf der A3 bei Wiesbaden-Medenbach kam es am Dienstagabend zu einem Unfall mit mehreren Schwerverletzten. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz An dem Crash waren vier Autos beteiligt, darunter ein weißer Kleintransporter aus den Niederlanden, wie auf Fotos von der Unglücksstelle beim Wiesbadener Ortsteil Medenbach zu sehen ist. Laut Polizei ereignete sich der Unfall aus noch unbekannter Ursache in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Insgesamt acht Menschen wurden schwer verletzt. Den Fotos ist zu entnehmen das mehrere Rettungswagen an der Unfallstelle im Einsatz waren, um die Verletzten in nahe liegende Krankenhäuser zu bringen. Unfall A3 Schwerer Unfall auf A3: Mehrere Fahrzeuge krachen zusammen, Strecke weiter gesperrt Auch die Feuerwehr war demnach mit diversen Kräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit mehreren Wagen und zahlreichen Kräften im Einsatz, auch Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz Die Sperrungen infolge des Crashs führten zu einem kilometerlangen Stau auf der A3.

