Unfall auf der A3: Frau verunglückt mit Wohnmobil - auch zwei Hunde mit an Bord

Ratingen - Nach einem Unfall auf der A3 bei Ratingen ist eine Wohnmobil-Fahrerin ins Krankenhaus gebracht worden.

Das Wohnmobil war am Dienstag in den Grünstreifen der A3 bei Ratingen gerutscht. © Feuerwehr Ratingen

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers waren die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag gegen 10.50 Uhr über den Crash auf der A3 in Fahrtrichtung Duisburg informiert worden und rückten umgehend zur Unfallstelle aus.

Demnach war die Wohnmobil-Fahrerin zuvor zwischen dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost und dem Rasthof Hösel von der Fahrbahn abgekommen und nach rechts in den Grünstreifen gerutscht, wo das Fahrzeug erheblich beschädigt zum Stehen kam.

Zunächst hieß es, die Frau sei in dem Wohnmobil eingeklemmt, was sich vor Ort aber nicht bestätigte: Die Fahrerin und ihre beiden Hunde befanden sich zwar noch im Inneren des Campers, eingeschlossen waren sie aber nicht, so der Sprecher.

Während sich Rettungskräfte um die verletzte Frau kümmerten und sie medizinisch versorgten, sicherten Feuerwehrleute die beiden Vierbeiner, die augenscheinlich keine Blessuren davontrugen.