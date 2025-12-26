Weihnachtsfeiertag mit tragischem Ende: Zwölf Verletzte nach Unfall auf A3

Dinslaken - Für zwölf Personen nahm der 1. Weihnachtsfeiertag ein tragisches Ende. Sie alle wurden bei einem Serienunfall auf der A3 bei Dinslaken verletzt.

Auf der A3 hat sich ein verheerender Unfall ereignet, bei dem ein Mensch aus seinem Auto geschnitten werden musste. © Feuerwehr Dinslaken

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zu Freitag (26. Dezember) gegen 0.10 Uhr alarmiert, da hinter der Anschlussstelle Dinslaken Süd in Richtung Oberhausen vier Autos ineinander gekracht waren.

Bereits auf der Anfahrt wurden die Kameraden von der Kreisleitstelle Wesel darüber informiert, dass es mehrere verletzte Personen geben soll.

Unter anderem musste eine Person mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus ihrem Wagen herausgeschnitten werden.

Weitere nachrückende Einheiten sorgten dafür, dass die Gefahrenstellen (wie zum Beispiel auslaufende Betriebsstoffe der beschädigten Autos) beseitigt wurden.