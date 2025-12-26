Weihnachtsfeiertag mit tragischem Ende: Zwölf Verletzte nach Unfall auf A3

Tragisches Ende des 1. Weihnachtsfeiertages für zwölf Personen. Sie alle wurden bei einem Serienunfall auf der A3 bei Dinslaken verletzt.

Von Florian Fischer

Dinslaken - Für zwölf Personen nahm der 1. Weihnachtsfeiertag ein tragisches Ende. Sie alle wurden bei einem Serienunfall auf der A3 bei Dinslaken verletzt.

Auf der A3 hat sich ein verheerender Unfall ereignet, bei dem ein Mensch aus seinem Auto geschnitten werden musste.
Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zu Freitag (26. Dezember) gegen 0.10 Uhr alarmiert, da hinter der Anschlussstelle Dinslaken Süd in Richtung Oberhausen vier Autos ineinander gekracht waren.

Bereits auf der Anfahrt wurden die Kameraden von der Kreisleitstelle Wesel darüber informiert, dass es mehrere verletzte Personen geben soll.

Unter anderem musste eine Person mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus ihrem Wagen herausgeschnitten werden.

Weitere nachrückende Einheiten sorgten dafür, dass die Gefahrenstellen (wie zum Beispiel auslaufende Betriebsstoffe der beschädigten Autos) beseitigt wurden.

Feuerwehr kann Einsatz nach zweieinhalb Stunden beenden

Bei dem schweren Crash wurden zwölf Personen verletzt.
Insgesamt wurden bei dem verheerenden Crash zwölf Personen verletzt. Diese wurden, nach rettungsdienstlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Nach rund zweieinhalb Stunden konnte die Feuerwehr die Unfallstelle für weitere Ermittlungen an die Autobahnpolizei übergeben.

Die Unfallursache war zunächst unklar.

Für die gesamte Dauer der Patientenversorgung und der Bereinigung der Gefahrenstellen war die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt.

