Unfall auf der A3 führt zu 16 Kilometer Stau im Osterverkehr

Wiesbaden/Idstein - Ein Unfall bei Idstein löste am Montag einen bis zu 16 Kilometer langen Stau im Oster-Rückreiseverkehr auf der A3 aus. Zwei Frauen wurden verletzt, eine von ihnen brachte der Rettungsdienst in eine Klinik.

Der Crash ereignete sich um die Mittagszeit in Fahrtrichtung Frankfurt am Main kurz vor der Anschlussstelle Idstein, wie die Autobahnpolizei in Wiesbaden mitteilte.

"Hierbei erkannte ein Volvo-Fahrer aus Regensburg zu spät, dass der Verkehr vor ihm leicht stockte und prallte dem vor ihm fahrenden Skoda mit Darmstädter Kennzeichen in das Heck", erklärte ein Sprecher.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf einen Fiat geschoben, der wiederum in das Heck eines vorausfahrenden Mercedes krachte.

Bei diesem ersten Unfall wurden zwei Frauen verletzt, "die sich jeweils als Beifahrerinnen im Volvo und im Fiat befanden", hieß es weiter. Eine der beiden Verwundeten wurde wegen einer Handverletzung vom Rettungsdienst in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht. Die zweite Frau wurde nur ambulant behandelt.