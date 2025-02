Gefahrgut-Lastwagen verliert Säure! Vollsperrung der A3 nach Unfall

Niedernhausen - Nach einem Lastwagen-Unfall wurde die A3 voll gesperrt, da ein Gefahrgut-Transporter Alkohol und Säure verlor - die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften aus!

Der Gefahrgut-Lastwagen krachte seitlich in den rückwärts fahrenden Sattelzug.

Der Crash ereignete sich gegen 0.58 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt bei dem Parkplatz Theißtal nahe Niedernhausen im südhessischen Rheingau-Taunus-Kreis, wie die Polizei mitteilte.

Nach einem Lastwagen-Crash in der Nacht sperrte die Polizei die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt bis in den frühen Mittwochmorgen hinein. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Teile der Ladung des Gefahrgut-Transporters fielen auf die Autobahn. Dabei handelte es sich "um eine Mischung aus verschiedenen Alkoholen und Säuren zur Herstellung von Tierpflege-Produkten", wie es weiter hieß.

Die Feuerwehr Niedernhausen rückte umgehend nach der Alarmierung mit einem Großaufgebot an Kräften aus, um das ausgetretene Gefahrgut zu beseitigen.

"Die Autobahnmeistereien Idstein und Diedenbergen waren ebenfalls zur Absperrung und Reinigung der Fahrbahn vor Ort", ergänzte der Sprecher.

Die gefährliche Ladung musste auf der A3 in einen anderen Lastwagen umgeladen werden. Die Autobahn wurde in Richtung Frankfurt bis in den frühen Mittwochmorgen hinein voll gesperrt.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden, den die Polizei auf etwa 20.000 Euro schätzt.

Die Ermittlungen zu dem Crash dauern an, sie richten sich gegen den Fahrer des Sattelzugs, dessen Führerschein von der Polizei beschlagnahmt wurde. Der Mann habe ein Strafverfahren zu erwarten, hieß es abschließend.