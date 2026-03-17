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A38 bei Leipzig dicht: Crash zwischen Audi und Lastwagen, Hubschrauber im Einsatz

Es hat gekracht auf der A38 bei Leipzig: Nach einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto wurde die Autobahn am späten Dienstagnachmittag gesperrt.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Es hat gekracht auf der A38 bei Leipzig: Nach einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Auto wurde die Autobahn am späten Dienstagnachmittag bis zum Abend gesperrt.

Die Fahrerseite des Audi ist schwer beschädigt. Im Hintergrund ist der Rettungshubschrauber zu sehen.
Die Fahrerseite des Audi ist schwer beschädigt. Im Hintergrund ist der Rettungshubschrauber zu sehen.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Laut den Verkehrswarnmeldungen der Polizei geschah der Unfall wohl in Fahrtrichtung Halle zwischen dem Kreuz Leipzig-Süd und der Anschlussstelle Leipzig-Neue Harth.

Mindestens zwei Fahrzeuge waren beteiligt, ein Laster und ein Audi.

Für weitere Details, wie etwa Unfallzeit oder auch Ursache, war die Polizei am Abend zunächst nicht zu erreichen.

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Infolge der Sperrung bildete sich ein längerer Stau, wie auf Fotos vom Unfallort zu sehen ist. Sie zeigten ebenso, dass beide Fahrzeuge nicht unerheblich beschädigt wurden.

Außerdem landete ein Hubschrauber auf der Fahrbahn, weswegen die Vermutung naheliegt, dass es Verletzte gegeben haben könnte. Auch der Rettungsdienst war vor Ort.

Auch ein Rettungswagen war vor Ort.
Auch ein Rettungswagen war vor Ort.  © 7aktuell.de | Eric Pannier

Die Sperrung der Fahrspuren konnte im Laufe des Abends wieder aufgehoben werden.

Erstmeldung von 18.50 Uhr, aktualisiert um 20.13 Uhr

Titelfoto: 7aktuell.de | Eric Pannier

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