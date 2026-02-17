Verletzte nach Kollision: Autobahn bei Leipzig voll gesperrt
Leipzig - Am Dienstagnachmittag kollidierten auf der A38 bei Leipzig zwei Fahrzeuge, ein drittes wurde in den Unfall involviert. Die Fahrbahn wurde voll gesperrt. Es bildete sich ein langer Stau.
Ein Polizeisprecher bestätigte auf TAG24-Anfrage den Unfall, der sich gegen 16.32 Uhr zwischen dem Dreieck Parthenaue und Leipzig-Südost ereignet hatte.
Die Unfallursache ist aktuell noch unklar und wird ermittelt.
Nach ersten Informationen soll es mindestens einen Verletzten geben. Weitere Details zum Zustand konnten noch nicht gemacht werden.
Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn, brachte einen Notarzt zum Unfallort und transportierte eine Person in ein Krankenhaus. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren ebenfalls vor Ort.
Die Fahrspur Richtung Halle (Saale) musste voll gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.
Die Polizei bittet alle Autofahrer, nicht auf die A38 Richtung Göttingen aufzufahren. Man solle stattdessen über das Schkeuditzer Kreuz fahren.
Titelfoto: Bildmontage: EHL Media/Erik-Holm Langhof