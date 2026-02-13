Skoda kommt von A38-Auffahrt ab und verunglückt: War der Regen schuld?

Leipzig - Bei einem Unfall auf der Anschlussstelle Leipzig-Südost der A38 ist am Freitagabend ein Skoda-Fahrer verletzt worden.

An der Anschlussstelle Leipzig-Südost der A38 ist am Freitagabend ein Skoda-Fahrer verunglückt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Mann war zunächst in Fahrtrichtung Göttingen unterwegs gewesen, als er gegen 19.50 Uhr die Ausfahrt an der Anschlussstelle nahm.

Nach Informationen vom Ort des Geschehens verlor er dabei offenbar aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über den Skoda, woraufhin dieser sich überschlug und auf der Böschung zum Liegen kam.

Alarmiere Rettungskräfte versorgten den Verunglückten noch an der Unfallstelle, bevor ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus brachte. Zum Verletzungsgrad lagen zunächst keine Informationen vor, wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte.