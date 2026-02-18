Sieben Stunden Vollsperrung: Lkw sorgt für Chaos auf A38
Bleicherode - Auf der A38 im Landkreis Nordhausen ging am Montagabend nichts mehr. Grund dafür war ein Lkw-Unfall.
Ein Lkw-Fahrer war gegen 21 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bleicherode und Großwechsungen ins Rutschen geraten. Laut Angaben der Autobahnpolizei war er bei winterlichen Straßenverhältnissen offenbar zu schnell gefahren.
Der Sattelzug krachte im Anschluss gegen die Mittelschutzplanke und blockierte danach alle Fahrspuren. Die Zugmaschine des Lkws blieb im angrenzenden Graben stehen.
Der verunfallte Lastwagen musste in der Folge von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die A38 in Fahrtrichtung Leipzig für fast sieben Stunden voll gesperrt.
Die Mittelschutzplanke wurde bei dem Unfall erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert.
Titelfoto: Bergeunternehmen/Silvio Dietzel