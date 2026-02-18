Sieben Stunden Vollsperrung: Lkw sorgt für Chaos auf A38

Bleicherode - Auf der A38 im Landkreis Nordhausen ging am Montagabend nichts mehr. Grund dafür war ein Lkw-Unfall.

Der Lkw blockierte die A38 in Richtung Leipzig. © Bergeunternehmen/Silvio Dietzel

Ein Lkw-Fahrer war gegen 21 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bleicherode und Großwechsungen ins Rutschen geraten. Laut Angaben der Autobahnpolizei war er bei winterlichen Straßenverhältnissen offenbar zu schnell gefahren.

Der Sattelzug krachte im Anschluss gegen die Mittelschutzplanke und blockierte danach alle Fahrspuren. Die Zugmaschine des Lkws blieb im angrenzenden Graben stehen.

Der verunfallte Lastwagen musste in der Folge von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die A38 in Fahrtrichtung Leipzig für fast sieben Stunden voll gesperrt.