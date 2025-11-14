Behinderungen auf der A38: Kies-Laster kippt um, zwei Personen in Klinik

Lützen - Schwerer Unfall am frühen Freitagmorgen auf der A38 im Burgenlandkreis: Ein mit Kies beladener Lastwagen ist dabei umgekippt, zwei Menschen wurden verletzt.

Die Böschung hat bei dem Unfall auch einiges abbekommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Das Unglück geschah gegen 7 Uhr in Fahrtrichtung Leipzig nahe der Anschlussstelle Lützen.

Laut Polizeisprecher Veit Richter habe der Fahrer (31) des Mercedes-Lasters die Kontrolle über sein Gespann verloren. Bilder vom Unfallort zeigen, dass das Fahrzeug noch in die Böschung geraten sein muss, bevor es samt Anhänger auf die Seite kippte.

Dabei erlitten sowohl der 31-Jährige als auch ein Insasse Verletzungen. Sie wurden zunächst noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt und anschließend in Krankenhäuser in Merseburg und Weißenfels eingeliefert.

Zur genauen Unfallursache sowie zur Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.