Weihnachtsbaum-Truck fackelt ab: A38 Richtung Leipzig stundenlang dicht

Berga - Weil ein Lastwagen ausgebrannt ist, hat es auf der A38 an der Grenze zwischen Thüringen und Sachsen-Anhalt große Verkehrsbehinderungen gegeben.

Auf der A38 bei Berga geriet ein Lkw in Vollbrand. © Silvio Dietzel

Der mit Weihnachtsbäumen beladene Lkw war in Richtung Leipzig unterwegs, als dessen Fahrer zwischen den Anschlussstellen Heringen und Berga aufgrund eines technischen Defekts auf dem Standstreifen halten musste.

Wenige Augenblicke später fing die Fahrerkabine Feuer und stand kurz darauf in Vollbrand.

"Aufgrund der notwendigen Löscharbeiten wurde die A38 in Fahrtrichtung Leipzig bis ca. 13.30 Uhr vollständig gesperrt", so Polizeisprecher Veit Richter.

Der Verkehr sei an der Abfahrt Heringen abgeleitet worden. Auch am späteren Nachmittag gab es in dem Bereich noch Stau - insgesamt in dem Bereich zwischen Nordhausen und Roßla.