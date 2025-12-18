A38 bei Eisleben gesperrt: Laster kippt um und verliert Ladung auf gesamter Fahrbahn

Eisleben - Auf der A38 bei Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) im Süden Sachsen-Anhalts geht seit dem Donnerstagmorgen nichts mehr.

Die A38 musste am Donnerstagmorgen wegen eines Unfalls gesperrt werden. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Grund dafür ist eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Halle (Saale), teilte ein Polizeisprecher mit.

Bisher ist bekannt, dass ein Lastwagen gegen 9 Uhr quer über die Fahrbahn zum Liegen kam.

Der Laster soll 25 Tonnen Zuckerrüben geladen haben, die sich bei dem Unfall über die gesamte Straße verteilten.

Eine Ursache des Unfalls gebe es jedoch noch nicht und wird derzeit ermittelt.

Fest steht hingegen, dass der 58-jähriger Fahrer dabei schwer verletzt wurde.