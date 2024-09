Brücken-Asphalt geschmolzen! Jetzt steht fest, wann die A38 wieder offen ist

Der Belag der Saalebrücke wurde durch die Explosionen in Mitleidenschaft gezogen. © Facebook/Motorradstaffel Sachsen-Anhalt

Die derzeitigen Planungen würden vorsehen, dass die Saalebrücke möglicherweise am kommenden Montagnachmittag wieder freigegeben werden könne. Das sagte ein Sprecher der bundeseigenen Autobahn GmbH.

Das Problem sei, dass die Fahrbahn auf der kompletten Breite in Richtung Göttingen erneuert werden müsse und nicht einzelne Fahrstreifen früher freigegeben werden könnten.

In der Nacht zu Freitag war ein Lastwagen in ein Stauende gefahren. Dort stand ein mit Gasflaschen beladener Lastwagen auf der Saalebrücke nahe der Ortschaft Schkortleben. Der Lastwagen geriet in Brand, mehrere Gasflaschen explodierten und wurden auf angrenzende Felder geschleudert.

Mehr als 100 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Durch das lange Feuer war der Asphalt teilweise geschmolzen.