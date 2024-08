Fahrer stirbt, Laster explodiert, Brücke beschädigt: Heftige Unfälle legen A38 lahm

Weißenfels - Bei einem schweren Unfall auf der A38 in Höhe des Autobahnkreuzes Rippachtal ist am Donnerstagabend der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Nur wenige Stunden später kam es im Stauende zu mehreren heftigen Explosionen.

Auf der A38 in Höhe Kreuz Rippachtal ist es am Donnerstagabend zu gleich zwei schweren Unfällen mit teils tödlichem Ausgang gekommen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie ein Sprecher der Polizei in Halle erklärte, hatte der Fahrer eines Kleintransporters mit Anhänger gegen 20.45 Uhr eine Panne auf der Autobahn in Fahrtrichtung Göttingen erlitten. Sein Gefährt soll er nach ersten Erkenntnissen noch auf dem Standstreifen abgestellt und dieses dann verlassen haben, um ein Warndreieck aufzustellen. Dabei wurde er von einem weiteren Laster erfasst und überrollt. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Während die Bergungsarbeiten noch liefen, ereignete sich gegen 23.48 Uhr am Stauende, direkt auf der Saalebrücke nahe der Ortschaft Schkortleben, ein zweiter heftiger Unfall. Dabei hieß es zunächst, dass ein Gefahrguttransport auf das Stauende krachte.

Wie die Polizei inzwischen mitteilte, hatte jedoch der Fahrer eines weiteren Lasters aus bisher unbekannter Ursache das Stauende zu spät erkannt und war auf einen dort haltenden und mit Gasflaschen beladenen Sattelzug aufgefahren.

Der Sattelzug geriet in Brand, mehrere Gasflaschen explodierten und wurden auf angrenzende Felder geschleudert. Die Felder fingen dadurch wiederum Feuer, sodass auch die unter der Saalebrücke verlaufende Straße für etwa fünf Stunden gesperrt werden musste.