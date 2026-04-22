Fehler beim Überholen: Land Rover mit Minibagger kippen auf A38 um

Heringen (Helme) - Auf der A38 im Landkreis Nordhausen ging am Dienstagabend zeitweise nichts mehr. In den Unfall waren mehrere Fahrzeuge involviert.

Der Land Rover blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. © Feuerwehr Berga / Silvio Dietzel

Laut Angaben der Autobahnpolizei hatte sich der Crash gegen 23.20 Uhr rund zwei Kilometer vor der Anschlussstelle Heringen in Fahrtrichtung Göttingen ereignet.

Den Angaben nach wollte ein 52-Jähriger mit seinem Land Rover samt Anhänger einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Der Autofahrer war hierfür vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt – allerdings hatte er den nachfolgenden Verkehr nicht beachtet.

Ein 18-Jähriger, der auf der linken Spur gefahren war, krachte anschließend mit dem Anhänger des Rovers zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kam der SUV ins Schlingern und krachte im Anschluss mit dem Lkw und der Mittelleitplanke zusammen.

Der Anhänger blieb danach losgelöst vom Land Rover auf dem linken Fahrstreifen stehen. Die Ladung, ein Minibagger, war umgekippt, während der SUV seitlich liegen blieb. Insgesamt vier Personen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.