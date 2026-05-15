Brummi gegen Leitplanke: Ex-Bundeswehr-Laster kippt auf der A38 um

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Auf der A38 in Richtung Göttingen ist am Freitag ein ehemaliger Bundeswehr-Laster verunglückt, wodurch er vorübergehend die gesamte Fahrbahn blockierte.

Von Eric Mittmann

Merseburg - Brummi-Unfall auf der A38 bei Merseburg. In Fahrtrichtung Göttingen ist am Freitagnachmittag ein ehemaliger Bundeswehr-Laster verunglückt, wodurch er vorübergehend die gesamte Fahrbahn blockierte.

Auf der A38 bei Merseburg ist am Freitag ein ehemaliger Laster der Bundeswehr verunglückt und umgekippt. Ein Bergungsunternehmen musste ihn von der Fahrbahn räumen.
Auf der A38 bei Merseburg ist am Freitag ein ehemaliger Laster der Bundeswehr verunglückt und umgekippt. Ein Bergungsunternehmen musste ihn von der Fahrbahn räumen.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Crash ereignete sich gegen 14.45 Uhr, wie ein Sprecher der Polizeidirektion in Halle gegenüber TAG24 erklärte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Laster zwischen den Anschlussstellen Merseburg-Süd und Merseburg-Nord in die Mittelleitplanke geraten, woraufhin er quer zur Fahrbahn auf die Seite kippte. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar.

Polizei und Rettungskräfte eilten zum Ort des Geschehens. Die Fahrerin des Brummis wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall A38: Kurz vorm Rastplatz umentschieden: Schwerer Unfall auf A38
Unfall A38 Kurz vorm Rastplatz umentschieden: Schwerer Unfall auf A38

Die A38 musste im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Gefährts vorübergehend in beide Richtungen voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Leipzig bildete sich dadurch ein mehrere Kilometer langer Stau. In Richtung Göttingen wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Merseburg-Süd von der Autobahn abgeleitet.

Durch den Unfall kam es in Richtung Leipzig zu einem mehrere Kilometer langen Stau.
Durch den Unfall kam es in Richtung Leipzig zu einem mehrere Kilometer langen Stau.  © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Ein Bergungsunternehmen übernahm die Räumung des umgekippten Lasters. Dieser befand sich nach ersten Informationen einst im Dienst der Bundeswehr, war inzwischen jedoch von einem privaten Besitzer aufgekauft worden.

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Titelfoto: EHL Media/Erik-Holm Langhof

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