Brummi gegen Leitplanke: Ex-Bundeswehr-Laster kippt auf der A38 um

Merseburg - Brummi-Unfall auf der A38 bei Merseburg. In Fahrtrichtung Göttingen ist am Freitagnachmittag ein ehemaliger Bundeswehr-Laster verunglückt, wodurch er vorübergehend die gesamte Fahrbahn blockierte.

Auf der A38 bei Merseburg ist am Freitag ein ehemaliger Laster der Bundeswehr verunglückt und umgekippt. Ein Bergungsunternehmen musste ihn von der Fahrbahn räumen. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Crash ereignete sich gegen 14.45 Uhr, wie ein Sprecher der Polizeidirektion in Halle gegenüber TAG24 erklärte.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Laster zwischen den Anschlussstellen Merseburg-Süd und Merseburg-Nord in die Mittelleitplanke geraten, woraufhin er quer zur Fahrbahn auf die Seite kippte. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar.

Polizei und Rettungskräfte eilten zum Ort des Geschehens. Die Fahrerin des Brummis wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die A38 musste im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Bergung des Gefährts vorübergehend in beide Richtungen voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Leipzig bildete sich dadurch ein mehrere Kilometer langer Stau. In Richtung Göttingen wurde der Verkehr an der Anschlussstelle Merseburg-Süd von der Autobahn abgeleitet.