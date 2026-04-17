Reifenplatzer sorgt für Sperrung der A38 in beide Richtungen

Leinefelde-Worbis - Auf der A38 im Landkreis Eichsfeld ist am Mittwochabend ein mit mehreren Tonnen Sand beladener Lkw verunfallt.

Wegen des Unfalls kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. © Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion

Wie die Autobahnpolizei am Donnerstagabend mitteilte, war der Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Breitenworbis mit der Mitteilleitplanke kollidiert und anschließend umgekippt.

Laut Ermittlungen soll ein Reifenplatzer auf der Fahrerseite des Lkws die Ursache für den Unfall gewesen sein.

Der 62-jährige Trucker wurde leicht verletzt. Ein Auto, das sich zum Unfallzeitpunkt auf der Gegenfahrbahn befand, wurde durch die umherfliegenden Trümmerteile an der Windschutzscheibe demoliert.

Darüber hinaus wurde die Mittelleitplanke an der Unglücksstelle durchbrochen.