Lkw kracht in Leitplanke: A38 nach Unfall stundenlang gesperrt
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Von Michael Brandt
Lützen - Die A 38 in Richtung Göttingen ist zwischen Lützen und Kreuz Rippachtal seit mehreren Stunden nach einem Lkw-Unfall gesperrt.
Der Fahrer sei in der Nacht nach ersten Erkenntnissen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht, sagte ein Polizeisprecher.
Zu seinem Gesundheitszustand machte die Polizei keine Angaben.
Der genaue Unfallhergang werde derzeit noch ermittelt.
Laut den Verkehrsmeldungen Sachsen-Anhalt ist die Polizei mittlerweile nicht mehr vor Ort, die Bergungsarbeiten dauern jedoch weiterhin an.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa