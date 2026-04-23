Lkw kracht in Leitplanke: A38 nach Unfall stundenlang gesperrt

Lützen - Die A 38 in Richtung Göttingen ist zwischen Lützen und Kreuz Rippachtal seit mehreren Stunden nach einem Lkw-Unfall gesperrt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird ermittelt. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Der Fahrer sei in der Nacht nach ersten Erkenntnissen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht, sagte ein Polizeisprecher.

Zu seinem Gesundheitszustand machte die Polizei keine Angaben.

Der genaue Unfallhergang werde derzeit noch ermittelt.