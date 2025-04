Laster rauscht auf Stauende: 50-Jähriger stirbt bei Massenkarambolage auf der A38

Auf der A38 nahe Leipzig kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall mit zwei Lastwagen und mehreren Autos. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Der Tragödie vorausgegangen war ein Auffahrunfall in Höhe des Kreuzes Leipzig-Süd in Fahrtrichtung Dresden, in dessen Folge sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle Neue Harth staute.

Gegen 17.10 Uhr dann das Unglück: "Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der 50-Jährige mit seinem Mercedes auf einen am Stauende befindlichen Skoda Fabia und einen Mercedes A-Klasse", schilderte am Freitagmorgen Polizeisprecherin Susanne Lübcke gegenüber TAG24.

Der 50-Jährige versuchte offenbar noch, nach rechts auszuweichen, kollidierte dabei jedoch mit einem anderen Lkw der Marke BAS. "Dabei wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle verstarb", so Lübcke.

Der BAS wiederum wurde ebenfalls gegen mehrere Fahrzeuge geschoben: einen VW-Transporter eines 60-Jährigen, einen VW Caddy eines 34-Jährigen und einen VW Golf eines 69-Jährigen.