Gefahrgut-Unfall auf der A38! Kerosin ausgelaufen, Fahrbahn wieder frei

Leipzig - Wegen eines Unfalls mit einem Gefahrguttransport musste die A38 bei Leipzig am Donnerstagnachmittag voll gesperrt werden.

Am frühen Abend war dann zunächst nur noch die vom Unfall betroffene Fahrbahn gesperrt.

"Beide Fahrtrichtungen wurden gesperrt", sagte Polizeisprecherin Melanie Roeber zu TAG24. Dadurch staute es sich in beide Richtungen.

Ein Auto war nach ersten Informationen in Fahrtrichtung A14 am Kreuz Leipzig-Süd gegen 15.30 Uhr auf einen mit Kerosin beladenen Lastwagen aufgefahren.

Wie es daraufhin am späten Abend in den Verkehrswarnmeldungen der Polizei Sachsen hieß, konnte die Unfallstelle in Höhe Kreuz Leipzig-Süd mittlerweile vollständig geräumt werden.

Erstmeldung von 17.01 Uhr, zuletzt aktualisiert um 22.12 Uhr