07.12.2023 11:39 Lkw kracht in Stauende: Drei Menschen verletzt - zwei davon schwer

Auf der A38 bei Nordhausen ist am Donnerstagmorgen ein Lkw in zwei Lkw am Stauende gekracht. Drei Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Von Carsten Jentzsch

Nordhausen - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen auf der A38 bei Nordhausen gekommen. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. © Silvio Dietzel Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Leipzig zwischen den Anschlussstellen Großwechsungen und Nordhausen-West. In der Folge kam es zu entsprechenden Verkehrseinschränkungen. Den Angaben nach übersah ein 64-jähriger Lkw-Fahrer vor ihm stehende Trucks am Stauende. Laut Polizei wurde der 64-Jährige im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Unfall A38 Crash auf A38: Feuerwehr muss Schwerverletzten aus Wrack schneiden Bei dem Unfall am Stauende wurden noch zwei weitere Personen verletzt - eine davon schwer, die andere leicht. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, handelte es sich bei den beiden Verletzten um die Fahrer der anderen beiden Laster, die in den Unfall verwickelt waren. Drei Lkw waren in den Unfall am Stauende verwickelt. Bei dem Truck, der in das Stauende krachte, handelte es sich um einen Sattelauflieger. Die anderen Lkw: ein Gliederzug sowie ein weiterer Sattelauflieger. © Thüringer Autobahnpolizeiinspektion Schaden im sechsstelligen Bereich Die Fahrbahn in Richtung Leipzig musste voll gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen dauern nach wie vor an. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Großwechsungen abgeleitet.

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich aktuell auf schätzungsweise 155.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an.

Titelfoto: Silvio Dietzel