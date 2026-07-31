Lkw-Unfall im Baustellenbereich: A38 in Richtung Göttingen voll gesperrt
Nach Angaben der Autobahnpolizei war eine Lkw-Fahrerin zwischen den Anschlussstellen Nordhausen-Süd und Nordhausen-West aus Unachtsamkeit im Baustellenbereich zu weit nach rechts gekommen und mit der Schutzplanke kollidiert.
Der mit Paketen beladene Sattelzug kippte daraufhin um und blieb liegen. Die 47-jährige Fahrerin blieb unverletzt, ihr Beifahrer (50) erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Südharz-Krankenhaus nach Nordhausen gebracht. Der Unfall hatte sich gegen 5 Uhr ereignet.
Laut Polizei beträgt der Sachschaden rund 80.000 Euro. Die A38 war zunächst voll gesperrt. Auf der Gegenrichtung nach Leipzig konnte der Verkehr inzwischen wieder freigegeben werden.
In Fahrtrichtung Göttingen wird der Verkehr umgeleitet, teilte die Polizei mit. Ein Bergungsunternehmen kümmert sich um den verunglückten Lkw.
Titelfoto: Silvio Dietzel