Lkw-Unfall im Baustellenbereich: A38 in Richtung Göttingen voll gesperrt

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Ein Unfall am Freitagmorgen hat den Verkehr auf der A38 bei Nordhausen lahmgelegt.

Von Christian Rüdiger

Nordhausen - Ein Unfall am Freitagmorgen hat den Verkehr auf der A38 bei Nordhausen lahmgelegt.

Durch den Unfall ist die A38 in Richtung Göttingen voll gesperrt.
Durch den Unfall ist die A38 in Richtung Göttingen voll gesperrt.  © Silvio Dietzel

Nach Angaben der Autobahnpolizei war eine Lkw-Fahrerin zwischen den Anschlussstellen Nordhausen-Süd und Nordhausen-West aus Unachtsamkeit im Baustellenbereich zu weit nach rechts gekommen und mit der Schutzplanke kollidiert.

Der mit Paketen beladene Sattelzug kippte daraufhin um und blieb liegen. Die 47-jährige Fahrerin blieb unverletzt, ihr Beifahrer (50) erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Südharz-Krankenhaus nach Nordhausen gebracht. Der Unfall hatte sich gegen 5 Uhr ereignet.

Laut Polizei beträgt der Sachschaden rund 80.000 Euro. Die A38 war zunächst voll gesperrt. Auf der Gegenrichtung nach Leipzig konnte der Verkehr inzwischen wieder freigegeben werden.

Der umgestürzte Lkw blockiert die gesamte Richtungsfahrbahn im Baustellenbereich.
Der umgestürzte Lkw blockiert die gesamte Richtungsfahrbahn im Baustellenbereich.  © Silvio Dietzel

In Fahrtrichtung Göttingen wird der Verkehr umgeleitet, teilte die Polizei mit. Ein Bergungsunternehmen kümmert sich um den verunglückten Lkw.

Titelfoto: Silvio Dietzel

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