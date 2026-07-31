Lkw-Unfall im Baustellenbereich: A38 in Richtung Göttingen voll gesperrt

Nordhausen - Ein Unfall am Freitagmorgen hat den Verkehr auf der A38 bei Nordhausen lahmgelegt.

Durch den Unfall ist die A38 in Richtung Göttingen voll gesperrt. © Silvio Dietzel

Nach Angaben der Autobahnpolizei war eine Lkw-Fahrerin zwischen den Anschlussstellen Nordhausen-Süd und Nordhausen-West aus Unachtsamkeit im Baustellenbereich zu weit nach rechts gekommen und mit der Schutzplanke kollidiert.

Der mit Paketen beladene Sattelzug kippte daraufhin um und blieb liegen. Die 47-jährige Fahrerin blieb unverletzt, ihr Beifahrer (50) erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Südharz-Krankenhaus nach Nordhausen gebracht. Der Unfall hatte sich gegen 5 Uhr ereignet.

Laut Polizei beträgt der Sachschaden rund 80.000 Euro. Die A38 war zunächst voll gesperrt. Auf der Gegenrichtung nach Leipzig konnte der Verkehr inzwischen wieder freigegeben werden.