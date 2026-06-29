Vollsperrung Richtung Göttingen: Lkw kippt um und blockiert alle Fahrstreifen auf A38

Heilbad Heiligenstadt - Auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen ist am Montagmittag ein Lkw verunfallt.

Der verunfallte Lkw blockiert die gesamte Fahrbahn in Richtung Göttingen. © Silvio Dietzel

Wie die Autobahnpolizei berichtet, war der Sattelzug gegen 12.55 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leinefelde-Worbis und Heilbad Heiligenstadt ins Schlingern geraten. Im Anschluss kam der Lastwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte um.

Die Autobahn ist seitdem voll gesperrt, weil der Lkw quer auf allen Spuren liegt und somit die Autobahn blockiert. Den Angaben nach hat sich bereits ein vier Kilometer langer Rückstau gebildet. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Leinefelde-Worbis von der Autobahn abgeleitet.

Die Polizei empfiehlt, das Gebiet weiträumig zu umfahren, da die Bergungsmaßnahmen noch "mehrere Stunden" andauern werden, hieß es.