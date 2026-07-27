Aquaplaning auf A38: VW-Fahrer überschlägt sich, Vollsperrung Richtung Leipzig
Wie die Autobahnpolizei erklärte, war ein Volkswagen-Fahrer von Nordhausen kommend in Fahrtrichtung Leipzig unterwegs gewesen.
Den bisherigen Erkenntnissen nach war der 58-Jährige kurz vor der Abfahrt Berga aufgrund von Aquaplaning nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort war der VW gegen die Mittelschutzplanke gekracht und hatte sich anschließend überschlagen.
Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt, sein Auto war auf dem Dach liegen geblieben.
Während des Einsatzes von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst musste die A71 in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt werden.
Im Stau hatte sich in der Folge noch ein weiterer Unfall ereignet. Ein Ford-Fahrer war in das Heck eines Transporters gekracht. Den Angaben wollte der Transporter-Fahrer am Stauende den Fahrstreifen wechseln und hatte den nachfolgenden Verkehr übersehen. Der Fahrer des Ford wurde leicht verletzt.
Titelfoto: Silvio Dietzel