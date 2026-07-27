Aquaplaning auf A38: VW-Fahrer überschlägt sich, Vollsperrung Richtung Leipzig

Nordhausen - Unfall auf nasser Fahrbahn am Montagmorgen auf der A38 in Thüringen .

Zahlreiche Rettungskräfte waren auf der A38 im Einsatz. © Silvio Dietzel

Wie die Autobahnpolizei erklärte, war ein Volkswagen-Fahrer von Nordhausen kommend in Fahrtrichtung Leipzig unterwegs gewesen.

Den bisherigen Erkenntnissen nach war der 58-Jährige kurz vor der Abfahrt Berga aufgrund von Aquaplaning nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort war der VW gegen die Mittelschutzplanke gekracht und hatte sich anschließend überschlagen.

Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt, sein Auto war auf dem Dach liegen geblieben.

Während des Einsatzes von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst musste die A71 in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt werden.