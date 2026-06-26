Reisebus verliert Öl: 17 Kinder stranden auf A38 Richtung Leipzig

Heringen - Ein Reisebus mit 17 Kindern und zwei Betreuern an Bord ist am Freitagvormittag auf der A38 in Thüringen gestrandet.

Mit einem Ersatzbus konnte die Reise fortgesetzt werden. © Feuerwehr Heringen

Der Fahrer hatte bemerkt wie der Bus Öl verlor und das Fahrzeug auf den Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Heringen und Berga in Fahrtrichtung Leipzig gesteuert, berichtet die Autobahnpolizei.

Die Schulkinder und die Betreuer wurden anschließend durch zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Heringen zum Schloss in Heringen (Landkreis Nordhausen) gebracht.

Der Bürgermeister der Stadt Heringen/Helme, Matthias Marquardt, war über die Panne informiert worden und hatte dafür gesorgt, dass die Kinder zum Schloss gefahren werden, weil es dort auch eine Gaststätte gibt.

Im weiteren Verlauf konnten die Schulkinder sowie deren Betreuer ihre Reise fortsetzen, denn der Busfahrer hatte einen Ersatzbus organisieren können.