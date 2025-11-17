Radioaktives Material an Bord: Transporter kracht auf A38 in Heck von Laster

Nordhausen - Auf der A38 im Landkreis Nordhausen hat es am Montag gekracht.

Der Transporter wurde im Frontbereich stark zerstört. © Silvio Dietzel

Laut ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei war ein Mercedes-Transporter gegen 11.25 Uhr in das Heck eines Lkw-Gespanns auf dem rechten Fahrstreifen geprallt. Zur Unfallursache gibt es bislang noch keine Informationen.

Der 48-jährige Fahrer aus Polen überstand die Kollision unverletzt. Die Ladung des Transporters, die aus radioaktivem medizinischem Material bestand, nahm offenbar keinen Schaden.

Das Fahrzeug war nach dem Crash nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die rechte Fahrspur war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Transporters gesperrt. Es kam zu leichten Behinderungen an der Unfallstelle.