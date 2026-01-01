Audi-Fahrer verunglückt auf winterlicher A38

Bleicherode - Auf der A38 im Landkreis Nordhausen hat es am Silvesternachmittag einen schweren Unfall gegeben.

Der Audi wurde stark zerstört. © Silvio Dietzel

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war ein junger Audi-Fahrer zwischen den Anschlussstellen Werther und Bleicherode auf der winterlich nassen Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Danach krachte das Auto gegen die angrenzende Böschung, überschlug sich und blieb stark zerstört auf der Autobahn stehen.

Der 27-jährige Fahrer verletzte sich leicht und wurde zur weiteren Behandlung ins Südharz-Klinikum nach Nordhausen gebracht. An seinem Audi entstand Totalschaden. Dieser beläuft sich den Angaben nach auf rund 30.000 Euro.

Die A38 war nach dem Unfall für rund 45 Minuten in Fahrtrichtung Göttingen voll gesperrt.