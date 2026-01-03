Lkw rutscht bei Schneeglätte in Straßengraben
Leinefelde-Worbis - Am Freitagabend kam es auf der Autobahn 38 in Richtung Leipzig zu einem Verkehrsunfall infolge winterlicher Straßenverhältnisse.
Bei Schneefall verlor der Fahrer eines Lastwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug, das schließlich im Straßengraben zum Stillstand kam. Verletzt wurde der Mann dabei nicht, er konnte den Lkw selbstständig verlassen.
Die Unfallstelle lag hinter der Anschlussstelle Leinefelde-Worbis. Bis zum Eintreffen der zuständigen Einsatzkräfte übernahm die Feuerwehr Heiligenstadt die Absicherung des Bereichs, um den Verkehr zu schützen.
Der anhaltende und starke Schneefall erschwerte hierbei sowohl die Anfahrt als auch den späteren Abzug der Einsatzkräfte.
Titelfoto: Feuerwehr Heiligenstadt