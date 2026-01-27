 1.398

Vollsperrung auf A38: Strecke nach Lkw-Crash komplett dicht

Bei einem Lkw-Unfall auf der A38 in Richtung Leipzig wurde ein Fahrer in seinem Sattelzug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Strecke ist dicht.

Von Sophie Marie Kemnitz

Heringen/Berga - Die A38 ist nach einem schweren Lkw-Unfall zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen seit dem frühen Dienstagmorgen dicht. Eine Person wurde verletzt.

Rettungskräfte mussten einen der Fahrer aus seinem Lastwagen befreien.
Ersten Informationen der Autobahnpolizei zufolge ereignete sich der Unfall gegen Mitternacht auf der Strecke in Richtung Leipzig.

An den Anschlussstellen Heringen (Thüringen) und Berga (Sachsen-Anhalt) soll ein Sattelzug auf einen anderen aufgefahren sein, hieß es weiter.

Hierbei wurde der Fahrer des auffahrenden Lasters in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er konnte durch die Rettungskräfte befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Sattelzüge wurden bei dem Crash stark beschädigt. Informationen zur genauen Schadenhöhe und zu den Unfallbeteiligten sind bislang nicht bekannt.

Ein Lastwagen für auf seinen Vordermann auf.
Beide Laster wurden bei dem Unfall stark beschädigt.
Derzeit finden auf der A38 die Bergungsarbeiten mit einem Abschleppdienst und die Unfallaufnahme statt. Wie lange die Sperrung dauert, war am Morgen weiterhin unklar.

