Vollsperrung auf A38: Strecke nach Lkw-Crash komplett dicht

Heringen/Berga - Die A38 ist nach einem schweren Lkw-Unfall zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen seit dem frühen Dienstagmorgen dicht. Eine Person wurde verletzt.

Rettungskräfte mussten einen der Fahrer aus seinem Lastwagen befreien. © Silvio Dietzel

Ersten Informationen der Autobahnpolizei zufolge ereignete sich der Unfall gegen Mitternacht auf der Strecke in Richtung Leipzig.

An den Anschlussstellen Heringen (Thüringen) und Berga (Sachsen-Anhalt) soll ein Sattelzug auf einen anderen aufgefahren sein, hieß es weiter.

Hierbei wurde der Fahrer des auffahrenden Lasters in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er konnte durch die Rettungskräfte befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Sattelzüge wurden bei dem Crash stark beschädigt. Informationen zur genauen Schadenhöhe und zu den Unfallbeteiligten sind bislang nicht bekannt.