Tödlicher Lkw-Unfall auf A38: 310.000 Euro Schaden

Heringen/Helme - Auf der A38 im Landkreis Nordhausen hat sich am frühen Mittwochmorgen ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Der Lkw wurde bei dem Unfall völlig zerstört. © Silvio Dietzel

Ein Lkw-Fahrer war zwischen den Anschlussstellen Heringen/Helme und Berga aus bislang noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Anschließend stürzte der Sattelzug eine kleine Böschung hinunter und blieb neben der Autobahn auf dem Dach liegen. Für den 56-jährigen Fahrer endete der Unfall tragisch. Er verstarb noch an der Unglücksstelle, teilte die Autobahnpolizei mit.

Die Ladung, rund 24 Tonnen Glas, verteilte sich bei dem Unfall auf der A38 und im angrenzenden Graben. Der entstandene Sachschaden wird auf 310.000 Euro beziffert.

Ob ein vorangegangener medizinischer Notfall die Ursache für den Tod des Lkw-Fahrers war, wird laut Polizeiangaben überprüft.