Tragischer Unfall auf A38: Fußgänger von Lkw erfasst

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Sonntagnacht erfasste in Thüringen ein Lastwagen-Fahrer (71) einen 33-jährigen Fußgänger. Er kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von Sarah Fuchs

Werther - Schock auf der A38: Sonntagnacht erfasste in Thüringen ein Lastwagen-Fahrer (71) einen 33-jährigen Fußgänger. Er kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Lkw-Fahrer (71) stand nach dem Unfall unter Schock.
Der Lkw-Fahrer (71) stand nach dem Unfall unter Schock.  © Silvio Dietzel

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, befuhr ein mit zwei Personen besetzter Ford gegen 23 Uhr die A38 von Heiligenstadt kommend in Richtung Leipzig.

Kurz nach der Anschlussstelle Werther hielt der Autofahrer (45) in einer Baustelleneinfahrt auf dem Standstreifen an und sein 33-jähriger Beifahrer stieg aus bisher ungeklärter Ursache aus dem Auto aus. Kurz darauf verlor der 45-Jährige den Sichtkontakt zu ihm.

Der 33-Jährige kletterte offenbar während des fließenden Verkehrs über eine Betonschutzwand, die die Baustelle von der Fahrspur trennte, und gelangte so auf den für den Verkehr genutzten linken Fahrstreifen.

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Dort kam es dann zum großen Unglück: Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der 71-jährige Lkw-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger.

Der 33-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Asphalt geschleudert. Mit schwersten Verletzungen wurde er von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Die A38 war für rund vier Stunden in Fahrtrichtung Leipzig voll gesperrt. Die Unfallaufnahme wurde durch einen Gutachter unterstützt.

Titelfoto: Silvio Dietzel

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