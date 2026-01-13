Unfall bei Glätte: BMW-Fahrer rutscht von der Autobahn

Heringen/Helme - Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden am Dienstagmorgen einem Autofahrer auf der A38 im Landkreis Nordhausen zum Verhängnis.

Der BMW blieb neben der Autobahn liegen. © Feuerwehr/Silvio Dietzel

Laut ersten Informationen der Autobahnpolizei war ein BMW-Fahrer gegen 4.30 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Heringen/Helme in Fahrtrichtung Leipzig verunfallt.

Demnach hatte er auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren und war nach rechts von der Autobahn abgekommen. Anschließend rutschte der BMW eine kleine Böschung hinunter und überschlug sich mehrfach auf dem angrenzenden Acker.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde danach zur weiteren Behandlung in Südharz Krankenhaus nach Nordhausen gebracht.