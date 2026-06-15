A38 für mehrere Stunden gesperrt: Lkw-Anhänger steht plötzlich in Flammen

Halle (Saale) - Ein Anhänger, der mit Pappe beladen war, fing am frühen Montagmorgen plötzlich Feuer. Die A38 -Fahrbahn Richtung Göttingen wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Die Aufräumarbeiten dauern an. © Christian Grube

Die Polizeiinspektion Halle erklärte am Montagvormittag, dass der Fahrer eines DAF-Lastwagens gegen 3.45 Uhr Richtung Göttingen unterwegs war.

Nahe den Anschlussstellen Dreieck Halle-Süd und Schafstädt bemerkte er, dass sein Anhänger Feuer gefangen hatte und hielt auf dem Standstreifen an.

Er schaffte es gerade noch, den brennenden Anhänger von der Zugmaschine abzukoppeln.

Da der Anhänger mit Pappe beladen war, konnte nicht mehr verhindert werden, dass die Flammen sich ausbreiten. Anhänger und Ladung brannten vollständig aus.

Die A38 wurde Richtung Göttingen voll gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten den Umleitungsschildern folgen.