Vollsperrung auf der A38: Fahrer bei Lkw-Unfall schwer verletzt
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Allstedt - Am Donnerstagnachmittag ist es auf der A38 bei Allstedt (Mansfeld-Südharz) zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen. Die Strecke ist derzeit in beide Richtungen gesperrt.
Wie die Polizei Halle mitteilte, sei der Lastwagen alleinbeteiligt verunfallt. Hierbei wurde der Fahrer schwer verletzt.
Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang nicht bekannt.
Die A38 musste nach dem Crash in beide Richtungen gesperrt werden, hieß es weiter.
Die Sperrung wird nach Angaben eines Polizeisprechers aus Halle womöglich auch am Freitagmorgen noch mehrere Stunden andauern.
Titelfoto: Axel Heimken/dpa