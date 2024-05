15.05.2024 06:42 A39 nach Unfall fast den ganzen Tag in Richtung Hamburg gesperrt

Wer über die A39 aus Niedersachsen in Richtung Hamburg fahren will, muss am Mittwoch Geduld mitbringen. Zwischen Handorf und Winsen-West gibt es eine Sperrung.

Von Oliver Wunder

Winsen (Luhe) - Wer über die A39 aus Niedersachsen in Richtung Hamburg fahren will, muss am Mittwoch Geduld mitbringen. Wegen eines Unfalls gibt es auf der Strecke eine Sperrung. Die Fahrerkabine des Lastwagens brannte vollständig aus. © JOTO Zwischen Handorf und Winsen-West ist die A39 voraussichtlich bis zum Nachmittag gesperrt, teilte die Autobahngesellschaft Nord in der Nacht mit. Dort brannte am Dienstag gegen 19.20 Uhr ein Lastwagen im Baustellenbereich. Zuvor war dem Fahrzeug ein Reifen geplatzt, danach ging es in Flammen auf. Der Fahrer konnte sich unverletzt retten. Durch den Brand entstanden Schäden an der Fahrbahn, die sofort saniert werden müssen. Daher wurde die Strecke in Richtung Hamburg voll gesperrt. Unfall A39 Totalschaden! Ferrari kracht in Leitplanke und überschlägt sich Wer in die Hansestadt will, sollte über die B404 zur A25 auf der anderen Elbseite in Geesthacht ausweichen, rät die Autobahngesellschaft rät. Außerdem ist es möglich, die Sperrung über die B404, Bundesstraße, Lüneburger Straße, Osttangente bis zur A39-Auffahrt Winsen-West zu umfahren. Gerade im morgendlichen Berufsverkehr solltet Ihr längere Fahrtzeiten einplanen.

Titelfoto: JOTO