Transporter kracht auf A4 in Schilderwagen
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr auf der A4 in Höhe der Anschlussstelle Chemnitz Mitte.
Ein 75-jähriger Transporter-Fahrer war mit seinem Citroën in Richtung Dresden unterwegs. Dort übersah er offenbar einen auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Schilderwagen und krachte in ihn hinein.
Der 75-Jährige kam nach dem Unfall in ein Krankenhaus.
Am Citroën und am Schilderwagen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.
Die A4 musste während der Unfallaufnahme in Richtung Dresden voll gesperrt werden. Gegen 23 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.
