Transporter kracht auf A4 in Schilderwagen

Chemnitz - Straßensperrung am Donnerstagabend auf der A4 bei Chemnitz !

Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 20.000 Euro. © Jan Haertel/ChemPic

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr auf der A4 in Höhe der Anschlussstelle Chemnitz Mitte.

Ein 75-jähriger Transporter-Fahrer war mit seinem Citroën in Richtung Dresden unterwegs. Dort übersah er offenbar einen auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Schilderwagen und krachte in ihn hinein.

Der 75-Jährige kam nach dem Unfall in ein Krankenhaus.

Am Citroën und am Schilderwagen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.