Auffahrunfall zwischen Audi und Mercedes: A4 Richtung Dresden vorübergehend voll gesperrt

Weimar - Die A4 in Fahrtrichtung Dresden war am Donnerstagabend nach einem Auffahrunfall kurzzeitig voll gesperrt.

Ein Auffahrunfall führte am Donnerstagabend zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der A4 zwischen Weimar und Apolda. (Symbolfoto) © Guido Kirchner/dpa

Wie die Autobahnpolizei berichtet, hatte sich der Crash gegen 18.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Weimar und Apolda zugetragen.

Ein Audi-Fahrer, der auf der linken Spur unterwegs war, hatte verkehrsbedingt abbremsen müssen. Ein dahinter fahrender Kleintransporter der Marke Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, hatte der Mann noch versucht, links zwischen der Mittelleitplanke und dem vorausfahrenden Audi auszuweichen.

Der Versuch blieb jedoch erfolglos. Beide Fahrzeuge berührten sich seitlich und blieben im Anschluss auf dem linken Fahrstreifen stehen.