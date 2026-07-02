Unglück auf A4 bei Dresden: Frau stirbt noch am Unfallort

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Am Donnerstagvormittag ist eine Frau bei einem schweren Unfall auf der A4 Richtung Dresden gestorben.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Tragisches Unglück nahe dem Autobahndreieck Dresden-West: Eine Autofahrerin (†67) ist bei einem schweren Unfall auf der A4 ums Leben gekommen. Die Autobahn war mehrere Stunden voll gesperrt.

Die Fahrerin (†67) des Opel-Astras verstarb noch am Unglücksort.
Die Fahrerin (†67) des Opel-Astras verstarb noch am Unglücksort.  © Roland Halkasch

Die Frau war mit ihrem Opel Astra zwischen Eisenach und Dresden kurz vor dem Autobahndreieck gegen 8.30 Uhr auf den Standstreifen gefahren. Die Polizei vermutet, dass der Grund ein gesundheitliches Problem war.

Als sie anschließend quer über die A4 bis zum linken Fahrstreifen rollte, kam es zum Crash mit einem anderen Opel.

Die 67-Jährige verstarb daraufhin noch am Unglücksort.

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Der 26-jährige Fahrer des Opel Corsa erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Corsa-Insassin (46) wurde zudem leicht verletzt.

Auch ein Rettungshubschrauber war am Vormittag im Einsatz.

Die Insassen des Opel Corsas wurden zum Teil schwer verletzt.
Die Insassen des Opel Corsas wurden zum Teil schwer verletzt.  © Roland Halkasch
Aufgrund der Vollsperrung staute sich der Verkehr auf der A4.
Aufgrund der Vollsperrung staute sich der Verkehr auf der A4.  © Roland Halkasch

Stau nach tödlichen Unfall auf A4

Die Autobahn Richtung Dresden musste bis 11 Uhr voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu einem heftigen Stau.

Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen zum tödlichen Crash aufgenommen.

Titelfoto: Bildmontage/ Roland Halkasch (2)

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