Unglück auf A4 bei Dresden: Frau stirbt noch am Unfallort

Dresden - Tragisches Unglück nahe dem Autobahndreieck Dresden -West: Eine Autofahrerin (†67) ist bei einem schweren Unfall auf der A4 ums Leben gekommen. Die Autobahn war mehrere Stunden voll gesperrt.

Die Fahrerin (†67) des Opel-Astras verstarb noch am Unglücksort. © Roland Halkasch

Die Frau war mit ihrem Opel Astra zwischen Eisenach und Dresden kurz vor dem Autobahndreieck gegen 8.30 Uhr auf den Standstreifen gefahren. Die Polizei vermutet, dass der Grund ein gesundheitliches Problem war.

Als sie anschließend quer über die A4 bis zum linken Fahrstreifen rollte, kam es zum Crash mit einem anderen Opel.

Die 67-Jährige verstarb daraufhin noch am Unglücksort.

Der 26-jährige Fahrer des Opel Corsa erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Corsa-Insassin (46) wurde zudem leicht verletzt.

Auch ein Rettungshubschrauber war am Vormittag im Einsatz.